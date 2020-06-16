Купить справку в Санкт-Петербурге (СПб)

Мы предлагаем удаленное оформление медицинских справок на оригинальных бланках Гознак. Процедура не требует Вашего присутствия и производится быстрее, чем в частных и государственных медицинских учреждениях. Документы предлагаются от действующих врачей в СПб и закрепляются мокрыми печатями и штампами. Поэтому все документы легальны и отвечают государственным требованиям. Купить справку по месту жительства может любой гражданин России и гости страны.

Наши услуги всегда актуальны

500 р
Справка в бассейн

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700 р
Выписка из истории болезни 027/у

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500 р
Справка 095/у на закрытие пропусков

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500 р
Флюорография

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500 р
Справка от гинеколога

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500 р
Справка от травматолога

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500 р
Мед. справка в свободной форме

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800 р
Справка 086/у для поступления в уч. заведения

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700 р
Освобождение от физкультуры

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1500 р
Медицинская книжка

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500 р
Справка от педиатра

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500р
Справка от стоматолога

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Наша компания старается удовлетворить все потребности наших клиентов:

Организация Spravkavspb предлагает упрощенное получение медицинских документов с целью предотвратить контакт здоровых людей с больными пациентами. Для этого в нашем штате находятся компетентные доктора и медсестры различных специализаций. Благодаря ответственности и оперативности персонала купить оригинальную медицинскую справку больше не составит труда.
Предварительно клиентам предоставляется консультация, в ходе которой можно узнать, какая форма бланка нужна именно в Вашей ситуации. Список документов, доступных к приобретению, включает мед заключения всех разновидностей, а их подготовка занимает не более получаса. Получить заказ на руки можно уже через несколько часов.
Несмотря на оперативность, мы сохраняем качество на высоком уровне: грамотность при заполнении, соблюдение стандартов РФ. Поэтому наши заказчики спокойны за свою юридическую безопасность.

Все что вам нужно можете оформить у нас

В основном нашими клиентами являются родители несовершеннолетних детей и подростков, студенты и юр. лица. Однако мы изготавливаем мед справки и для других граждан, независимо от цели получения документа:

Школьники и учащиеся дневного и заочного отделения.
Дошкольники.
Ученики, которые находятся на домашнем обучении.
Прохождение мед. осмотра.
Получение и продление санитарной книжки.
Результаты анализов и обследований.
Медицинские разрешения для выезда за границу.
Заключение о здоровье для поездки в санаторий и т. д.

Дополнительно можно купить справку от узкопрофильных медработников:

Заполненный бланк о прохождении медкомиссии.
Справка о болезни.
Результаты обследований.
Выписки из прививочных карт.
Подтверждение сдачи крови и т. д.

Если Вы не можете самостоятельно определиться с наименованием документа, то стоит ознакомиться с онлайн-каталогом. Здесь представлены всевозможные варианты с описанием и фотографией. За неимением времени на поиски или отсутствием нужного образца в каталоге, советуем обратиться за поддержкой к консультантам компании по телефону.

Купить справку меньше чем за час

Обращаясь к нам, клиенты отмечают:

Оперативность сотрудников центра.
Бланки не отличить от тех, которые выдают государственные заведения.
Адекватные тарифные ставки.
Гибкий график самовывоза и доставки документов.
На наших документах всегда стоят оригинальные печати из медицинских учреждений.